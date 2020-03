Este fin de semana CDF continuará dando partidos históricos de la Roja

Este fin de semana, el Canal Del Fútbol continuará recordando partidos históricos de la Selección Chilena en las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Este sábado será protagonista la Roja de Marcelo Bielsa, desde las 15:10 hasta las 22:00 horas. Comenzará el maratón con el duelo entre Chile vs Bolivia, luego continuará Chile vs Venezuela, el plato principal será el histórico choque entre Colombia y Chile, donde el combinado nacional selló su clasificación a la copa del mundo y finalizará la jornada con Chile vs Ecuador.

Mientras que el domingo darán partidos de la Roja camino a Brasil 2014. Destaca el Clásico del Pacífico, donde Chile goleó por 4-2 a Perú en el Estadio Monumental. También emitirán el partido entre Chile vs Paraguay, Bolivia vs Chile y Venezuela vs Chile.

Revisa aquí la programación del fin de semana del CDF

Sábado 28 de marzo:

10:25 horas. Campeonato 2010, Fecha 1: Audax Italiano vs. Ñublense.

12:50 horas. Sucesos: Jorge Valdivia.

14:10 horas: Dosis de Fútbol.

15:10 horas: Maratón Clasificatorias Sudáfrica 2010 (Chile vs. Bolivia; Chile vs. Venezuela; Colombia vs. Chile; Chile vs. Ecuador).

21:50 horas. Sucesos: Marcelo Bielsa.

23:20 horas: 62’ Historia de un Mundial.

Domingo 29 de marzo:

10:20 horas: Campeonato 2013 Transición, Fecha 17: Unión Española vs. Colo-Colo.

12:45 horas: Sucesos: Cristian Álvarez.

14:05 horas: Dosis de Fútbol.

15:05 horas: Maratón Clasificatorias Brasil 2014 (Chile vs. Perú; Chile vs. Paraguay; Bolivia vs. Chile; Venezuela vs. Chile).

21:45 horas: Sucesos: Jorge Sampaoli.

23:00 horas: 62’ Historia de un Mundial.