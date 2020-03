“Becaccece me agarró”: futbolista reveló que quiso golpear a Jorge Sampaoli

Una sorpresiva historia reveló el futbolista Jorge Ramírez este jueves, quien aseguró que en su época jugando por el Coronel Bolognesi quiso golpear al técnico del equipo en aquel entonces, el argentino Jorge Sampaoli.

El jugador aseguró que se enojó mucho por un reto del casildense, debido a que en el aquel cotejo había anotado tres goles y su equipo había goleado a su rival. “En un partido ganamos 4-0 y yo hice tres goles y di pase para el cuarto. Me citó a su departamento y me sacó un video de ese partido donde se veía todos los pases errados que di“, sostuvo.

“Le dije que por qué no ponía los goles que hice y me aclaró: “Para mí has jugado muy mal. Me fui encima a pegarle, pero Sebastián Beccacece, actual entrenador de Racing, era su asistente y me agarró”, complementó Ramírez.

Tras esa tensa situación, el delantero abandonó el club y decidió partir a Sporting Cristal.