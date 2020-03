Marcelo Díaz publicó intrigante reflexión sobre el coronavirus

En medio de la cuarentena, muchos deportistas han utilizado las redes sociales para expresar sus pensamientos y conectarse con sus seguidores.

Marcelo Díaz, volante chileno publicó una intrigante reflexión sobre cómo el coronavirus ha estado afectando a la gente.

El jugador de Racing aseguró que esta enfermedad está ayudando a “controlar a la gente”. “Lo que sí creo, y esta es mi verdad y mi versión, es que nos están queriendo controlar, manipular y mantener en un estado totalmente aislado a la realidad, sin tener el método para enfrentar el virus”.

El exUniversidad de Chile insistió sobre su particular visión del actual momento. “Yo no me la creo y por eso estoy en contra del sistema, de todos los sistemas. Solamente debemos actuar bien y dejar de dañarnos a nosotros mismos”.