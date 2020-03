Carlos Caszely: “Ojalá los grandes empresarios se den cuenta que si les agarra el coronavirus se los llevará igual”

El ex seleccionado nacional, Carlos Caszely, en conversación con “La Vanguardia, comentó varios temas de la contingencia, desde la situación del coronavirus, el estallido social hasta recordó su paso en el fútbol español.

Al ser consultado por cómo vive el momento actual del mundo por la pandemia del COVID-19. El rey del metro cuadrado comentó que con tranquilidad.”Todo lo hago desde casa salvo para algunas compras. Tranquilo, en contacto por todas las vías que tenemos hoy día con los hijos, con los nietos, para saber cómo va el día a día”.

El “chino” también tuvo palabras para el estallido social que tuvo que quedar en pausa para evitar la expansión del coronavirus. “Lo que pasó el 18 de octubre es algo inédito, maravilloso. Que toda la gente se haya dado cuenta de la desigualdad que existe en el país. Iba como un avión para arriba cuando lo del coronavirus, y ahora ha pasado a un segundo o tercer plano. Ahora mismo la preocupación principal es la vida del ser humano. Después ya vendrá la conciencia. Ojalá los grandes empresarios se den cuenta de que, aunque tengan mucho dinero, si les agarra el coronavirus se los llevará igual. Ojalá tengamos más conciencia y el pueblo pueda ser más feliz”.

Caszely también respondió por qué se asocia la política con el fútbol, asegurando que este está manejado por gente de derecha.”Porque normalmente el fútbol está manejado por gente de derechas, muy poco democrática, y no les gusta que el futbolista tenga su opinión. El futbolista, desgraciadamente, se olvida de dónde viene. Se mete en una burbuja que no le permite ver más allá de sus narices. Y eso no debe ser. Uno nunca debe olvidarse de dónde viene, cómo es, y no debe cambiar nunca su forma de ser”.

Finalmente, al ser consultado por su momento actual. El ex seleccionado nacional aseguró que en Levante querían hacerle un reconocimiento en su cumpleaños. “Estamos a punto de cumplir setenta. Me llamaron del Levante porque quieren que vaya en julio, cuando cumpla los setenta, para hacerme un homenaje, pero con esta cosa del coronavirus no sabemos qué va a pasar. Estamos en cuarentena en Santiago de Chile, nadie sale”, sentenció.