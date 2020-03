Mayne-Nicholls sobre remodelación del Monumental: Por ahora no podemos hacer la licitación

Harold Mayne-Nicholls, vicepresidente de Blanco y Negro habló sobre el estado de avance que hay por la remodelación del estadio Monumental.

En conversación con ADN Deportes, aseguró que tras el brote de coronavirus se tuvo que postergar la licitación del proyecto de remodelación. “Nosotros tenemos todo listo para poder hacer el llamado a la licitación internacional en la próxima junta de Blanco y Negro. Ahora la situación del país es la que cambia, no la del estadio. No podemos por razones de salud hacer esa junta, evidentemente no podemos hacer la licitación. Hay que ser conscientes de que vivimos una realidad de que nadie tenía presupuestada. Veremos el mejor momento para poder presentarlo“.

Además aseguró que el cuadro albo no tiene problemas de viabilidad económica, sino que para la remodelación del estadio necesitan fondos extras. “Colo Colo no tiene problemas de financiamiento. No hay que mezclar la parte deportiva con la administrativa financiera. Eso nos frena el proyecto, el conseguir los recursos para seguir el proyecto adelante. Primero con el estallido social y ahora con el coronavirus. No lo estamos postergando por razones de Colo Colo, sino por razones de fuerza mayor que ha presentado el país y después el mundo”.