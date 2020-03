La OMS junto a la FIFA lanzan campaña conjunta para hacerle frente al coronavirus

La Organización Mundial de la Salud junto a la FIFA lanzaron una campaña en conjunto este lunes para hacerle frente a la pandemia que ha provocado el coronavirus en el mundo, causando la muerte de miles de personas en el planeta.

Debido a lo anterior, conocidos futbolistas enviaron un mensaje a la gente para que eviten contraer esta dura enfermedad que ha causado temor alrededor del orbe.

En esta iniciativa llamada “Pasa el mensaje para echar al coronavirus” se invita a que todas las personas sigan los cinco pasos para detener la propagación del Covid-19 de acuerdo a la guía de la OMS,

Estos cinco pasos son los siguientes: lavarse adecuadamente las manos, no tocarse la cara, etiquetar la tos, distancia física y quedarse en casa en caso de no sentirse bien.

Pass the message: Five steps to kicking out #coronavirus:

WHO and @FIFAcom launched joint campaign to equip football ⚽ community to tackle #COVID19 👉 https://t.co/SQ5DZgdU3Upic.twitter.com/ojGBcq9U4k

