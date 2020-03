Rakitic y la cuarentena por coronavirus: “Sólo salgo a tirar la basura, que está a 50 metros”

Por medio de una conferencia virtual, el volante croata Ivan Rakitic, habló sobre cómo se está tomando la cuarentena en su casa debido al coronavirus, enfermedad que ha provocado miles de muerte en todo el planeta.

“Con una sonrisa. Queremos aprovechar el tiempo para estar juntos. Estamos los cuatro. De lunes a viernes intentamos que las niñas hagan los deberes del colegio, que los pueden hacer por internet. Jugamos a profesores por la mañana, por la tarde juegos… pero aún bien. Hablaba con Raquel que es bonito compartir este tiempo entre los cuatro”, comenzó diciendo Rakitic.

En esa línea, añadió: “Los que tenemos niños sabemos que es complicado. Nos levantamos 7.30-8, desayunamos y después abrimos internet para ver las tareas del colegio, jugando un poco con ellas, preparar la comida, a ver si quieren siesta… siempre compartiendo muchas risas y así se pasa mejor el día”.

“Tengo un gimnasio en casa y mi mujer está también muy enganchada. Vamos todos los días, algunos días por la mañana y tarde. Las niñas también lo disfrutan. Hemos montado como un cuarto de juego en el gimnasio y ellas pueden jugar y nosotros entrenarnos. Pocas veces hemos ido tanto al gimnasio y nos hemos sentido tan entrenados”, agregó el volante.

Finalmente, se refirió a si ha salido fuera de casa. “No. Sólo he salido a tirar la basura, que está a 50 metros y son los únicos que he hecho en el calle. Desde Nápoles ya me iba preparando a todo esto, hice bastantes compras”.