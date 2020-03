Matías Jadue tras regresar de Vietnam: “Estaba mucho más seguro en Asia que acá en Chile”

Uno que vio de cerca del estallido del coronavirus en el mundo, fue Matías Jadue. El delantero con pasos por Universidad Católica y Deportes Antofagasta, entre otros del fútbol chileno, volvió al país tras vivir un período de cuarentena en Vietnam siendo jugador del Ho Chi Min City.

Tras varias temporadas por el fútbol de Malasia, Tailandia y la propia Vietnam, Jadue regresó al país y criticó duramente las medidas de seguridad que se adoptan en el aeropuerto internacional de Santiago: “al llegar a Chile (el pasado domingo) no tuve ningún control en el aeropuerto, ni fiebre, nada, y venían coreanos y chinos. Me pareció súper irresponsable, no te dicen nada, ni cuarentena voluntaria”, partió comentando a La Cuarta.

“Estar allá era una cárcel, pero en el buen sentido y por una buena razón. No se podía salir, te controlan la comida, a donde vas, con quién vas, si pillan a alguien en la calle es mejor estar encerrado en casa, porque las penas son del terror”, agregó el ariete.

Sobre las medidas de seguridad que tomaron allá, Jadue confesó que: “ellos (en Vietnam) culturalmente están súper preparados. Cuando partió todo, el club arrendó un hotel, cuarentena un mes y medio sin ver a la familia, con mascarilla, sin tocarnos y nos vacunaron a todos. Vengo desde diciembre con lo del coronavirus, lo de Chile ahora ya lo viví y a medida que explotó allá fue todo bien crítico, moría mucha gente“, aseveró.

“Estaba mucho más seguro en Asia que acá en Chile. Aquí sales a la calle y mira la gente, no hay cultura, no saben el error que están cometiendo. En Europa lo miraron como un simple resfrío y mira cómo están ahora. Acá se descontroló, se ven sobrepasados y no hay conciencia”, cerró tajante.