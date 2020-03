Christiane Endler por el coronavirus: “En Chile aún no se dan cuenta de la gravedad de esto”

View this post on Instagram

Vamos que se puede 💪🏽 entrenamiento en casa 🏠 A tomar conciencia, de verdad quizás en 🇨🇱 aún no se dan cuenta de la gravedad de esto, pero acá está cuático, más de 450 personas muertas y miles contagiadas. #nosalgasdecasa #previene #cuidate #cuidaalresto