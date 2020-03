United y City se unieron parar formar campaña en favor de bancos de alimentos

El coronavirus tiene movilizado a prácticamente todas las esferas sociales del mundo para ir en ayuda de los más necesitados. El problema, es que la cuerentena que se ha decretado en muchas ciudades ha hecho imposible las organizaciones de eventos y programas de asistencia, por lo que las personas se las han ingeniado para seguir colaborando.

Un claro ejemplo de ello lo dieron los dos clubes más importantes de Manchester. El United y el City se unieron para realizar la campaña “A City United“, la que logró recolectar 100.000 libras (cerca de 100 millones de pesos chilenos) para los diversos bancos de alimentos de la ciudad, que son administrados por la ONG británica Trussell Trust.

A través de redes sociales, los clubes compartieron la información: “estamos orgullosos del papel que desempeñan nuestros hinchas en la ayuda a los bancos de alimentos locales y debemos reconocer el impacto que el coronavirus tiene para esos servicios de beneficencia“, sostuvieron los clubes en un comunicado conjunto.

“En el momento en el que nuestra comunidad tiene un reto por superar, nos complace unirnos a nuestros hinchas para ayudar a los miembros vulnerables de las sociedad, en una ciudad unida“, complementaron.

Manchester City and Manchester United have donated a combined £100,000 to help food banks in Greater Manchester meet increased demand from vulnerable people as a result of the coronavirus (COVID-19) pandemic 💙https://t.co/J4R6ao5nNy

— Manchester City (@ManCity) March 21, 2020