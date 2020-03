Sergio Batista reconoció acercamientos con Colo Colo: “Es un club de los mejores de Chile y el mundo”

Mientras siguen los rumores sobre quién será el nuevo DT de Colo Colo en reemplazo de Mario Salas, el entrenador argentino, Sergio Batista, reconoció que existen acercamientos con Blanco y Negro.

El técnico campeón de los Juegos Olímpicos junto a la albiceleste, reconoció al CDF que “sí, hubo contacto con un agente que tengo en Chile, él me comunicó si me gustaría e interesaba y le dije que sí, no dudé ni un segundo, es un club de los mejores de Chile y del mundo“.

En esa línea, el estratego añadió: “Hablaron con mi agente, siguen hablando y yo estoy esperando para saber la decisión que se toma”.

Finalmente, Batista sostuvo: “No dudé en decir que sí porque es un club grande de Sudamérica, es un club que motiva y un desafío importante. Creo que el plantel que tiene está para pelear cosas importantes y eso me motiva”, señaló.