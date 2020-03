Miguel Pinto sobre el coronavirus: “Estamos esperando que se tomen medidas más extraordinarias”

El arquero de Colo Colo, Miguel Pinto, en conversación de Los Tenores, comentó cómo ha pasado la cuarentena, dio recomendaciones de qué partidos vería en su tiempo libre y cuáles son sus metas como entrenador.

El campeonato fue suspendido el pasado lunes para prevenir mayor cantidad de contagios del COVID-19. El jugador albo detalló cómo ve la posibilidad que retorne el fútbol.“Nosotros recién el domingo vamos a tener información del cuerpo técnico, es un panorama incierto, nadie puede dar certezas de lo que va a suceder. Es complicado, si volvemos a entrenar y por ahí se autoriza el poder jugar aunque sea a puertas cerradas. ¿Qué pasa si un compañero da positivo? Todo el equipo entra en cuarentena, son dos semanas que no se podrá participar. Siempre va a haber un desequilibrio de las programaciones, siempre hay desorden, vamos a estar expuestos a volver a perder un tiempo importante, es complicado el panorama“.

Además, el guardameta también se refirió a las precauciones que ha tomado el Gobierno y aseguró que aún espera que éstas sean más estrictas.”Estamos esperando que se tomen medidas un poco más extraordinarias, sabemos lo que ha pasado en otros países, pero aún estamos esperando que la cantidad sea más grande para tomar algunas medidas más extremas. Sé que mucha gente tiene que trabajar para llevar el pan a la casa. Es un panorama incierto, todos vamos a tener que ser solidarios y cuidarnos entre todos y tener la mejor de las disposiciones”.

Finalmente, Pinto explicó cómo ha estado realizando los entrenamientos desde su casa.”Con respecto a los trabajos, soy un agradecido de lo que me ha dado mi trabajo, tengo un espacio en casa que me permite trabajar de los más bien, tengo implementos, soy muy proactivo en el tema del deporte, no tengo problemas de mantenerme físicamente. Ahora, el tema del ritmo de juego y de partidos, a todos nos va a costar. Estamos todos en lo mismo“, sentenció.