Marcelino Núñez lo tiene claro: “Quiero seguir trabajando y ser un referente en Católica”

El joven volante de Universidad Católica, Marcelino Núñez, dejó de ser un desconocido en el elenco cruzado al anotarle un golazo a América de Cali en la derrota por 2-1 por Copa Libertadores en San Carlos de Apoquindo.

De ahí en más, su nombre ha sonado mucho más y ya los diversos clubes del fútbol chileno lo comienzan a ver con otros ojos de cara a un futuro.

Por aquello, Marcelino habló con el sitio de Cruzados.com para referirse a su presente en el conjunto estudiantil.

“Dentro del camarín y cancha me he sentido muy cómodo. Me han recibido muy bien. Y eso, para un jugador que viene de cadetes, da confianza. Puedo confiar en ellos, siento su apoyo día a día“, comenzó diciendo el futbolista.

Consultado sobre si ha sentido el cariño de la hinchada las semanas que lleva en el primer equipo, indicó: “Cuando hice el gol con América de Cali. Cuando salí sentí todo el apoyo de la hinchada. También luego del partido de Cobresal. Sentí el apoyo incondicional. Ellos están comprometidos con esta institución”.

“Ha sido un sueño para mí esto de estar jugando con grandes jugadores al lado, muchos de ellos referentes en selecciones. Me dan ganas de seguir trabajando día a día y tratar de ser un referente en Católica”., agregó Núñez.

Sobre si pensó que el salto a la fama iba a ser tan rápido, aclaró que “no pensé que esto iba a llegar tan rápido. Desde chico soñaba que iba a convertir un gol en mi debut. Fue un sueño. Nunca pensé que iba a llegar todo esto tan rápido. Debuté como titular y hacer un gol, es un sueño. Quiero darle las gracias a las personas que tengo día a día, como mis familiares, que me apoyaron en todo para que esto se cumpliese. Todo esto se logra con trabajo. Todo profesional sueña lo que estoy viviendo hoy”.

Respecto a cómo ha vivido la suspensión del torneo, Marcelino sostuvo: “Hablamos sobre lo que estaba pasando a nivel mundial con el Coronavirus. Toda el área médica nos habló sobre que teníamos que tomar buenas medidas y cuidarnos. Tomamos bien la responsabilidad sobre lo que está pasando. Acatamos las cosas que se nos dijeron a nivel general del club, dirigentes y doctores”.

Finalmente, el joven volante tuvo palabras para los hinchas con el fin de que eviten contagiarse de coronavirus. “Les diría que tomen las precauciones. Que eviten salir de sus casas, lávense las manos y sean responsables“, cerró.