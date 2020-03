Arquera de la “Roja” en España: “Dan ganas enorme de ir a ayudar a la gente”

Natalia Campos, arquera de la selección chilena femenina y enfermera conversó con Los Tenores sobre la realidad del mundo del fútbol con el brote de coronavirus.

En diálogo con ADN Deportes, confesó que estos días solo ha podido enviar mensajes a la gente pues no ha podido salir a colaborar. “Me había dedicado este tiempo al fútbol y ahora me encuentro en una situación un poco frustrante de querer ayudar por mi carrera, pero no puedo. Solo he podido compartir consejos a través de redes sociales”.

Además confesó que tiene muchas ganas de querer salir a ayudar. “Nunca convalidé mis títulos para trabajar acá. Mi foco era el fútbol. Dan ganas enormes de ir a ayudar a la gente y por lo que he estudiado, entiendo que lo complicado de esto es que también puede afectar a largo plazo”.

De todas formas, Campos recalcó la importancia de haber suspendido el fútbol para tomar medidas preventivas. “Era importante suspender. Había que cuidar la salud de las personas. Con la envergadura que está teniendo este virus, creo que era importante suspender el fútbol. Había que prevenir los contagios. En Chile no se tomaron las medidas como correspondían en su momento”.

La jugadora del Albacete valoró que este tiempo de suspensión sirve para recuperar a jugadoras de la “Roja”. “Tendremos a Carla Guerrero, también Francisca Lara. No lo hemos comentado en el grupo, pero el PF de la selección ha estado pendiente de nosotros y los de nuestros clubes. Nuestra responsabilidad es armar un buen trabajo”.

Y también explicó su teoría de cómo se forjó gran parte del contagio en el fútbol español. “El fútbol se contagió un poco, porque los que fueron a Italia trajeron el virus. Deben haber presentado leves síntomas, viajaron igual y después se juntaron entre ellos. El contagio es mucho más rápido, eso finalmente abarcó a gran parte de la población”.