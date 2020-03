José Saturnino Cardozo: “Lógicamente tengo ganas de trabajar en un grande como Colo Colo”

José Saturnino Cardozo, entrenador paraguayo con pasos por el fútbol mexicano reconoció contactos con Colo Colo.

El técnico conversó con ADN Deportes y aseguró que hubo acercamientos en las últimas semanas, pero quedaron en el aire. “Hace una semana hubo acercamientos, una llamada de un directivo de Colo Colo. Me preguntaron si tenía ganas, si tenía interés. Ahí yo contesto que lógicamente tengo ganas de trabajar en un equipo grande como Colo Colo. Pero quedo ahí en la nada”.



El exentrenador de Chivas de Guadalajara aseguró que es válido que estén llamando a múltiples entrenadores para ir en búsqueda del indicado. “Es normal que cuando hay un sondeo, ellos van a analizar al técnico que reúna las condiciones para asumir en el equipo. Yo entiendo perfectamente que los directivos se preocupen por encontrar el perfil que están buscando. Es normal que tengan contacto con muchos. Agradezco que me hayan llamado. No hemos tenido por ahora ningún contacto con la gente de Colo Colo después de aquella llamada”.



De todas formas, el exjugador de fútbol no escondió sus ganas de poder llegar a dirigir al cuadro albo. “Como no me va a interesar. A cualquiera le llama la atención. Estoy en eso, estudiando, viendo opciones. Esto apareció hace una semana y quedó ahí. Seguro tienen muchos entrenadores en mente. A cualquiera le interesa entrar en un grande como Colo Colo. Han pasado grandes entrenadores por ahí, es un club que está siempre en Copa Libertadores. Veo que está Gualberto (Jara), estuvo Benítez (Gustavo). Lógicamente que me interesaría”.