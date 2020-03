Gustavo Alfaro tras sonar como candidato a la banca de Colo Colo: “No soy defensivo”

Uno de los candidatos a la banca de Colo Colo, Gustavo Alfaro, se refirió en conversación con TyC Sports a una de las más grandes críticas que ha tenido en su carrera: ser un técnico defensivo.

Al respecto, Alfaro fue tajante en señalar: “¿Si soy defensivo? Me lo dicen desde que dirijo. Es falso (…) Vivimos en un mundo de rótulos. No me molesta porque es una batalla que ya no doy”.

En esa línea, añadió que “en Boca Juniors, hice solo un cambio defensivo en todo el año. Fue el cambio de Lisandro Lopez por (Jan Carlos) Hurtado, en el partido con Banfield. Íbamos ganando 1-0 y faltaban diez minutos”,

Alfaro es del gusto de Marcelo Espina para llegar a Macul, aunque aún no hay nada definido al respecto.