Presidente de club argentino por coronavirus: “Si la tele no me paga, no puedo pagarle a mis jugadores”

Mucha controversia en Argentina ha causado la decisión que tomó la AFA de suspender el fútbol hasta nuevo aviso, debido al brote de coronavirus que afecta a gran parte del mundo.

Por un momento la decisión adoptada fue de seguir disputando los partidos a puerta cerrada, pero luego de los alegatos de jugadores y árbitros, se determinó parar la actividad.

Sin embargo, lo anterior no dejó satisfechos a todos, considerando que el fútbol profesional en aquel país es pagado por la televisión y si no se juega, a mucho clubes no les llega ningún ingreso, tal como lo dejó claro el presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, quien se mostró sumamente preocupado por la situación.

En conversación con TyC Sport, el dirigente tuvo palabras sobre las consecuencias económicas que podría traer la suspensión del balompié trasandino: “Parar el fútbol también tiene sus riesgos, sus consecuencias económicas. El principal ingreso de todos los clubes es el televisivo. Si no hay fútbol, imagino que no nos van a pagar. Eso va a cortar la cadena de pagos. Tenemos que ser conscientes de las decisiones que vamos a tomar. Estamos todos en el mismo barco. Si a mí la tele no me paga, no tengo forma de pagarles a los jugadores“.

En esa línea, Malaspina agregó: “La parte social del club la tenemos cerrada desde el jueves pasado, porque hay más riesgo en cuanto a las actividades en lugares cerrados que abiertos. Esto es día a día. Hay que tomar decisiones con mucha responsabilidad e información, no se puede tomar decisiones de forma aislada porque tiene sus consecuencias. Hay un montón de gente en el país que está trabajando“.