Presidente de la U respaldó postura de Santiago Morning en no jugar: “No deberían recibir sanción”

José Luis Navarrete, presidente de Universidad de Chile conversó sobre el presente del club azul tras la noticia de la ANFP de suspender el fútbol.

En conversación con ADN Deportes, el mandamás de los azules aseguró que no tienen problemas en parar la actividad. “Recibimos la noticia de la ANFP respecto a la suspensión del fútbol y hemos acatado la instrucción. Estamos dispuestos a suspender todas las actividades que hay acá en la U”.

Desde su rol dirigencial manifestó que no está de acuerdo con sancionar a los clubes que no se presenten a jugar hoy y mañana. “Voy a hablar como persona, pero no debiera haber sanción porque la dinámica de los hechos ha permitido que pasemos de fase a fase 4 en 48 horas. Creo que si los capitanes de esos equipos determinan no jugar, no deberían recibir sanción, considerando que sienten que hay riesgo”.

De paso, aprovechó de bromear con todas las complicaciones que ha tenido su gestión al mando de los azules. “Ojalá que nunca más en la historia existan eventos que puedan ser tan relevantes como para poner cortapiso en una gestión. Estallido social, resultados pobres, coronavirus. Si voy a Marte y llego vivo, no sería noticia”.