Portero de Deportes Temuco entró en cuarentena por posible contagio de coronavirus

El brote de coronavirus sigue generando preocupación entre las autoridades y en el mundo del fútbol. En ello, el último refuerzo de Deportes Temuco, Sebastián López tuvo que entrar en cuarentena por un posible contagio de la enfermedad.

El hecho ocurrió hace algunos días, luego de que compartiera vuelo con un pasajero que tenía la enfermedad confirmada y aún así viajó a la Región de la Araucanía, según le confirmó la Seremi de Salud, Katia Guzmán: “debía estar en cuarentena y aislamiento“, comentó la autoridad.

Informado de la situación, el portero comentó que: “no me han hecho los exámenes todavía porque no he presentado síntomas, a las personas que estaban más cerca del contagiado las aislaron. Yo iba en los asientos de adelante“, sostuvo el exCobresal en conversación con El Mercurio.

“Me aislaron por una cuestión de protocolo y medida de precaución de parte de la institución. Llegué al club y me dijeron que volviera a casa porque venía en el vuelo que hubo un caso de coronavirus”, agregó el guardameta.

Juegan sin público

Válido por la cuarta fecha del torneo de Primera B, Deportes Temuco debe recibir este lunes a San Marcos de Arica en el Estadio Germán Becker de la Región de la Araucanía, y pese a contar con la autorización para recibir público, en el “pije” quieren evitar más contagios.

Mediante un comunicado, Deportes Temuco informó a sus hinchas que “hemos tomado la decisión como medida preventiva y en concordancia con la recomendación de la autoridad Regional y Nacional, que este encuentro frente a San Marcos se realizará sin público”

“Tenemos y sentimos la responsabilidad de tomar la prevención como nuestro principal aliado y la salud de todos es nuestra principal preocupación en este minuto“, agregaron.