Jorge Vargas y su experiencia del coronavirus en China: “Parece como su hubiera una guerra nuclear”

Retirado del fútbol profesional hace poco más de cinco años, Jorge Vargas se encuentra por estos días en China perfeccionando su carrera como entrenador de fútbol de la mano del italiano Roberto Donadoni. Junto al europeo, están a cargo del Shenzhen FC de la China First League.

En ello, el exdefensor de la Roja conversó con ADN Deportes y entregó detalles de como ha vivido la crisis sanitaria del coronavirus precisamente en el país donde se originó todo: “pensé que podía ser pasajero, pero estando acá en la pretemporada me di cuenta que era un tema bastante complicado”, partió comentando.

“Todo el mundo lo miro de mala manera, riéndose, fuimos en enero a Italia y las bromas fueron hartas y cuando llegamos a China nos tienen bloqueados en adunas, en hoteles de gobierno, haciéndonos exámenes, parece como su hubiera una guerra nuclear“, agregó “potencia”.

Respecto a cómo está actualmente la situación en dicho país, Vargas sostuvo que: “acá está todo desierto, todos con mascaras, con mucho temor y no hay algo totalmente claro. Si ellos en cuatro meses no tienen clara la situación, imagínate los otros países. Me preocupa mi familia, que a distancia viven en pensamiento que algo raro está”, dijo.

“Llegamos para anticipar un poco (desde Dubai), entonces China decretó que quien llegue de afuera tiene que estar 15 días en cuarentena. Después de seis hora de control total, nos designaron a un hotel del gobierno, nos hicieron todos los exámenes correspondientes y todos dieron negativos”, complementó el campeón con la UC en el 95′ y 97′.

Sobre sus expectativas para volver, Vargas adelantó que: “siempre pienso en volver, pero por lealtad es que debo estar acá, pero si llega una propuesta obviamente la analizaré. Trato de escuchar ofertas, pero la lealtad que tengo con Roberto no se discute, pero si llega la posibilidad importante, lo analizaré con calma y lo conversaré con él”, cerró.