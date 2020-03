Falcioni criticó que el fútbol argentino no se detenga: “Tuve neumonía y cáncer pero tuve que trabajar igual”

Julio Cesar Falcioni, entrenador de Banfield criticó duramente al fútbol argentino por no suspender las actividades.

En conversación con TyC Sports, el extécnico de la Universidad Católica explicó su caso y aseguró que no debería estar dirigiendo en estas circunstancias. “Yo soy un paciente de riesgo. Tuve neumonía, cáncer, me hicieron quimioterapia. Y el viernes tuve que trabajar igual (Banfield se midió a Gimnasia). Salimos a jugar porque nos dijeron que si no lo hacíamos, nos sacaban los puntos”.

Falcioni aseguró que de acuerdo a su doctor, no debería exponerse a dirigir. “El médico me dijo que no debería estar entrenando. Y acá estoy. Estamos citados para volver mañana a entrenar. Al secretario general de los técnicos no lo veo ni lo escucho por ningún lado”.