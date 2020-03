AUDIO | Figueroa se enojó por apodo del “Fantasmita” Pereyra: “No vengan a inventar hueas”

Marco Antonio Figueroa, entrenador de Cobreloa tuvo una polémica conferencia de prensa tras la derrota ante Magallanes.

El técnico aseguró que tras su caída en condición de local, pone su cargo a disposición a raíz de los irregulares resultados. “Quiero anunciar que pongo el cargo a disposición desde el día de hoy, por muchas razones, ya las sabrán más adelante, pero yo no acepto muchas cosas. Si me quieren sacar, que me saquen, pero si me quieren dejar, que acepten las condiciones que les puse desde el principio, no ahora”.

Además se enfrascó en una discusión con periodistas por el apodo de Ariel “Fantasmita” Pereyra, asegurando que él es el único “fantasma” del fútbol chileno. “Ariel es Pereyra, el único fantasma soy yo. No vengan a inventar hueas, a la prensa le gusta inventar hueas. Yo me gané con creces el apodo de ‘Fantasma’, soy el único fantasma en Chile. Dejen de hablar hueas”.