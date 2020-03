Diego Lopez analizó la opción de llegar a Colo Colo: “Sería lindo entrenarlo”

Diego Lopez, entrenador uruguayo que está a cargo del Brescia analizó la opción de poder llegar a Colo Colo.

En conversación con ADN Deportes, el charrúa llenó de elogios a la banca alba, pero aseguró que no sabe si es el momento. “Es un lindo equipo, un equipo grande. Está jugando la Copa. Me gustaría un día poder ir, no sé si ahora, pero quizás más adelante. Siempre un equipo grande como Colo Colo sería lindo entrenarlo”.

El extécnico de Peñarol confesó que hace unas semanas mantuvo una conversación con Marcelo Espina para ver un eventual interés. “Hace unas dos semanas me llamó el director deportivo para saber la situación mía. Pero después vino todo esto y quedó todo un poco congelado. Es algo importante que te llamen, pero hay que esperar y ver”.

De todas formas, López aseguró que fue algo informal. “Más que nada, la llamada era para ver mi situación. También para ver que pensaba del equipo y si me gustaría ir, teniendo la chance. Fue una buena charla para ver, pero nada formal tampoco”.

El entrenador uruguayo aseguró que el nivel del fútbol chileno es muy bueno. “Chile ha tenido una muy buena evolución con los años. Han mantenido un proyecto y se están viendo los frutos con distintos entrenadores que lo han mantenido siempre. Es un fútbol competitivo y que está por delante del nuestro”.