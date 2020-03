Se preocupa el Liverpool: West Ham United propone que la Premier League sea anulada

El West Ham United deslizó la opción de que la presente temporada de la Premier League sea anulada tras el masivo brote de coronavirus.

Según información del diario The Sun, Karren Brady, vicepresidente del club manifestó que el torneo no puede seguir disputándose. “No se puede evitar la posibilidad de que la Premier League, así como las categorías inferiores del fútbol inglés, tengan que ser canceladas y esta temporada declarada nula porque si los jugadores no pueden jugar, no se puede seguir adelante”.

¿Cómo afectaría esto? Liverpool no sería campeón del torneo inglés pese a haber realizado una gran campaña a lo largo de toda la temporada.

Otra medida que afectaría “positivamente” es que no habrían descendidos en esta temporada, por lo cual el exequipo de Manuel Pellegrini no seguiría pasando sustos con bajar de categoría, ya que por ahora zafan a raíz de la diferencia de goles.