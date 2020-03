Buonanotte por su presente con la UC: “Me adapto a lo que necesite el entrenador”

Diego Buonannote fue una de las figuras del duelo entre Universidad Católica y Cobresal por el torneo nacional.

En conversación con ADN Deportes, el trasandino manifestó su alegría por la victoria cruzada. “Es una cancha muy difícil en un horario complicado. Era un partido súper importante para seguir en la parte de arriba. Lo bueno es que se logró el objetivo”.

Si bien no ha sido titular hace largo tiempo, el exRiver Plate manifestó su buena disposición para apoyar al equipo. “Yo siempre digo que lo más importante es entrenar bien y prepararse. Hace mucho no entraba en un partido como me tocó hacerlo hoy. Concentrado, metido en situaciones importantes. Uno siempre está con las ganas de jugar, yo lo hago para que el entrenador cuente conmigo. Pero somos un equipo y tenemos que tirar todos para un mismo lado. Hace casi un año y medio me toca ser suplente, me enojo, pero entreno. Hay que tenerle respeto a los compañeros y a la institución”.

El mediapunta recalcó su compromiso con el club. “Todos saben dónde juego yo, pero yo me adapto a lo que requiere o necesita el entrenador. Yo estoy dispuesto siempre por esta camiseta y mis compañeros”.

Sobre el brote mundial de coronavirus, el argentino aseguró que se deben tomar todas las precauciones necesarias. “Es algo complicado que todos estamos viviendo a nivel mundial. Yo soy respetuoso y trato de no hablar cosas que no me corresponden. Pero trataré de tener los cuidados necesarios para mí y mi familia”.