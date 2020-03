UEFA se reunirá para evaluar suspensión de Champions y Europa League

A raíz del brote de coronavirus que ha afectado a gran parte de Europa, la UEFA anunció una reunión extraordinaria para evaluar la situación.

Mediante un comunicado, el ente rector del fútbol europeo anunció una reunión que congregará a representantes de clubes, federaciones y de FIFPro para analizar el escenario actual de las múltiples competencias.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020