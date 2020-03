Tres jugadores del Leicester fueron puestos en cuarentena tras presentar síntomas asociados al Covid-19

Se encienden las alarmas en la Premier League, esto luego de que tres jugadores del Leicester City fueran puestos en cuarentena tras mostrar síntomas que podrían estar relacionados con coronavirus Covid-19.

El entrenador de los “foxes”, Brendan Rodgers, manifestó, sin dar nombres, que estos jugadores ya fueron apartados del equipo. “Hemos tenido algunos jugadores que han mostrado síntomas y signos (de coronavirus). Hemos seguido los procedimientos y (como precaución) se han mantenido alejados del equipo“, aseguró.

Además señaló que sería una pena interrumpir el fútbol o que se jugara sin público, pero “la salud del público es lo más importante en todo esto”.

De momento, el Leicester se enfrentará como visitante al Watford el próximo sábado 14 de marzo a falta de la confirmación de las autoridades.

Brendan Rodgers: “We’ve had a few players that have shown symptoms and signs (of coronavirus). We’ve followed procedures and (as a precaution) they have been kept away from the squad.” pic.twitter.com/KZDXeRgzhT

— Leicester City (@LCFC) March 12, 2020