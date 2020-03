VIDEO | Caputto sobre la salida de Herrera: “Le deseo lo mejor a los que no siguen en el club”

Hernán Caputto, entrenador de la Universidad de Chile habló sobre la salida de Johnny Herrera y entregó detalles de cómo se gestó.

En conversación con ADN Deportes, el técnico aseguró que se tomó el tiempo de dialogar con el portero de Everton. “Hay cosas que me las ha dado el tiempo, no solo como entrenador, sino que como persona. No todas las personas son iguales, a veces ameritan la deferencia de poder conversar, independiente que las decisiones son iguales. En este caso, así lo fue. Tuve la posibilidad de conversar con cada uno de mis jugadores. Johnny es un ídolo del club, siento que amerita muchísimo respeto”.

De todas formas, empatizó con el malestar de Herrera y aseguró que no está molesto por sus dichos o reacciones. “Conozco mucho el tema del jugador cuando está molesto por la salida de un club o de un equipo, porque duele. No son con malas intenciones. Yo no guardo rencor para nada, le deseo lo mejor a los que no siguen en el club. Si esta la posibilidad de cruzarnos y saludarnos, es lo que uno siempre espera“.