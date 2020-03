Presidente de Getafe confirmó que no viajarán a Italia para enfrentar al Inter por la Europa League

La crisis sanitaria del coronavirus tiene en jaque a prácticamente todas las actividades deportivas en Europa. Partidos sin público como precaución, e incluso algunos suspendidos, están dentro de las medidas que han tomado los clubes a partir de las decisiones tomadas por los diversos países.

Uno de ellos, y quizá el más complicado del Viejo Continente, es Italia. Por ello es que el presidente del Getafe, Ángel Torres, adelantó que no viajarán a Milán para medirse ante el Inter: “hemos pedido que se busque una alternativa a jugar en Milán. No queremos meternos en el foco del coronavirus, no tenemos necesidad. Hemos pedido ayuda también a la Federación (de fútbol de España) para que exija la suspensión”, comentó.

“Si tenemos que perder la eliminatoria la perderemos. Yo no voy a ser el que asuma correr ningún tipo de riesgo. Nos hace mucha ilusión pero si tiene que ser así, será”, adelantó Torres de manera tajante.

Con el paso de las horas, desde la UEFA salieron al paso de las declaraciones del presidente de Getafe y se cuadraron con su decisión de no viajar a Italia.

Mediante un comunicado, desde el organismo rector del fútbol europeo informaron que “como resultado de las restricciones de viaje entre España e Italia impuestas ayer por las autoridades españolas, los siguientes partidos de los dieciseisavos de final de la UEFA Europa League no se llevarán a cabo según lo previsto para mañana, 12 de marzo de 2020″.

Dichos encuentros son Sevilla vs Roma en España e Inter de Milán vs Getafe.

As a result of the travelling restrictions between Spain and Italy imposed yesterday by the Spanish authorities, the following #UEL matches will not take place as scheduled tomorrow.

🇪🇸 Sevilla – AS Roma 🇮🇹

🇮🇹 Internazionale – Getafe 🇪🇸

— UEFA (@UEFA) March 11, 2020