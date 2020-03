Bus del Atlético Paranaense sufrió un piedrazo tras el partido ante Colo Colo en el estadio Monumental

El cuadro del Atlético Paranaense no sólo la pasó mal tras la derrota en el estadio Monumental ante Colo Colo por la segunda ronda del Grupo C de Copa Libertadores, si no que también se vio afectado por una situación que se generó en los estacionamientos del reducto de Macul.

El bus que trasladó a los jugadores del elenco brasileño recibió un fuerte piedrazo en su parte posterior, que terminó rompiendo uno de sus ventanales.

No hay claridad sobre si fueron los hinchas del Cacique quienes irrumpieron contra el vehículo mayor. Información que se podría conocer en las próximas horas.

Cabe consignar que no hay lesionados tras lo sucedido.