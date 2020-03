Pablo Guede descartó llegar a Colo Colo: “No tengo intención de volver a Chile”

El ex técnico de Colo Colo, Pablo Guede, dejó de lado este martes los rumores que lo ligan nuevamente a Colo Colo, tras la salida de Mario Salas de la institución hace algunas semanas.

En diálogo con Mega, el técnico del Morelia negó de plano retornar al Cacique en el corto plazo. “No tengo intención de volver a Chile por ahora, y no he tenido contacto con Colo Colo para una vuelta“.

En esa línea, el añadió que “ya en el pasado me vincularon con Deportes Antofagasta y Universidad de Chile y yo no tenía la intención de dirigir ahí“.

De esta forma, Guede aclaró de manera tajante que no piensa ser nuevamente el DT del Cacique. Blanco y Negro tendrá que seguir buscando otro candidato.