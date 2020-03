Rodrigo Ureña rechazó ofertas de Emiratos y Colo Colo para jugar en el América de Cali

Universidad Católica jugará su segundo partido en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este martes, los cruzados enfrentarán a América de Cali, que tiene a un chileno en sus filas.

El ex jugador de Universidad de Chile y Cobresal, Rodrigo Ureña, en conversación con Los Tenores comentó lo que ha sido jugar en el elenco cafetalero. “Es un equipo muy grande, me topé con una institución muy organizada, me encantó lo que es jugar en Colombia. Ahora me toca jugar Copa Libertadores acá a Santiago con mi gente, espero hacerlo bien y poder llevarnos los tres puntos que es lo más importante para nosotros”.

El chileno destacó la trascendencia histórica de su nuevo equipo y el recibimiento que tuvieron en el aeropuerto.”América es muy grande, nosotros en Chile no seguimos el fútbol colombiano. América de Cali en Colombia es gigante, el recibimiento que tuvimos fue abismal. Tuvo cuatro finales de la Copa Libertadores, no cualquier equipo llega a esa instancia, por desgracia no se ganaron. Institucionalmente han intentando hacer las cosas de la mejor manera, levantar al equipo de luego de muchos años que no tuvieron títulos y armando un plantel muy bueno para poder pelear algo internacionalmente”.

Finalmente, Ureña analizó su carrera y aseguró que Universidad de Chile no le dio oportunidades. “Volví a Universidad de Chile después de ser campeón con Cobresal. No se me dio las oportunidades que necesitaba, no por temas de rendimiento, no habían técnicos que me quisieran como jugadores. Entendí señales y tomé mi rumbo a hacer las cosas lo mejor posible en el Salvador, donde me convertí en capitán. Empecé a levantar lo que es mi carrera, llegar a un equipo grande a tan temprana edad me pudo haber pasado la cuenta por mi inexperiencia. Venía haciendo las cosas bien en Cobresal, en lo personal estoy muy tranquilo porque he trabajado silenciosamente para estar donde estoy. Tuve opciones de ir a Emiratos, me llamaron de Colo Colo, finalmente tomé la opción de ir a América de Cali porque jugaban Copa Libertadores, viene de ser el último campeón en Colombia y tenía la opción de poder salir al extranjero”, sentenció.

Este martes, los cruzados recibirán al equipo colombiano a las 19:15 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.