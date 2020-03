Jugadores del Pescara ingresaron con mascarillas por el coronavirus

Italia continúa en alerta por el coronavirus, país que tiene más de 7.300 infectados y 366 fallecidos. Esta enfermedad ha puesto en jaque el desarrollo de la Serie A, que está constantemente en evaluación su continuidad.

El temor se ha trasladado incluso a la Serie B, hecho que se vio reflejado en el Estadio Ciro Vigorito, donde el Pescara salió con mascarillas quirúrgicas para afrontar su duelo ante Benevento.

El cuadro de los delfines explicó esta situación a través de sus redes sociales.”Preocupados por la salud de nuestros jugadores y la de los oponentes, salimos al campo con máscaras protectoras. Estas se eliminaron solo por indicación del árbitro, ya que no están previstas en el reglamento“, sentenciaron.

En lo futbolístico, el Pescara cayó por 4-0 ante el Benevento, quedando en el puesto 14 de la tabla de la Serie B.

PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell’arbitro poiché non previste dal regolamento. #coronoravirus | #BenPes | Ore 21 pic.twitter.com/Pj2xQBwc4c

— Pescara Calcio (@PescaraCalcio) March 8, 2020