Edmundo Valladares sobre la búsqueda del DT de Colo Colo: “No tenemos que tomar una determinación apurados”

Colo Colo aún no ha podido contratar a un nuevo entrenador. Los directivos de Blanco y Negro viajaron a Brasil para reunirse con Luiz Felipe Scolari, quien había pedido tiempo para dar su respuesta. Finalmente, el DT decidió no dirigir al cuadro albo y esa información se entregó a través de las redes sociales.

El presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, aseguró que aún no se comunica al Directorio si ha habido comunicación con el técnico brasileño.”No hemos tenido ninguna confirmación oficial al interior del directorio de Blanco y Negro. La información que hemos tenido es lo que publicó la agencia que maneja la imagen de Felipao, luego lo que declaró su representante, pero al interior del Directorio no se ha informado. Lo que se nos dijo es que cuando se comunicara directamente Scolari se nos iba a decir la respuesta definitiva. Pero al Directorio no se le ha informado, no se le ha dicho si existe una comunicación formal por parte de Scolari“.

Además, el mandatario de los socios del Popular, confesó el sentimiento que tienen en la búsqueda del DT colocolino.”Existe mucha inquietud, de nuestra parte estamos súper preocupados, queremos tener mayor claridad, pero espero y confío que podamos confirmar una reunión lo antes posible y que resolvamos cuál es el mejor nombre para Colo Colo. Y en ese mejor nombre hay que considerar un proyecto, los montos que están involucrados y desarrollar una política deportiva como amerita Colo Colo y así no pasar tantas zozobras”.

En estos momentos, Gualberto Jara es el entrenador interino que está al mando del Cacique y tendrá que dirigir el duelo ante Atlético Paranaense. Ante la demora de encontrar un nuevo técnico, Valladares comentó que hay que ser responsables.“Los tiempos en Colo Colo siempre van a apremiar, pero lo más importante es que la decisión que tomemos se ajuste a un criterio que sea muy responsable. Los nombres que nos plantee que sean nombres que encajen en el proyecto, vamos a esperar. No tenemos que tomar una determinación apurados, sino una responsable que esté a la altura de Colo Colo“.

El presidente del Club Social comentó el rol de Marcelo Espina como Gerente Deportivo y afirmó que creen en su criterio.”Entendemos que es muy importante que la figura del Gerente Deportivo tiene que tener ese rol preponderante. Nosotros esperamos que sea Marcelo, quien pueda informarnos de los nombres que se están manejando, acerca del proyecto que involucra y los tiempos que significa tomar la decisión para el director técnico. Eso tiene que salir por parte de Marcelo. Nosotros confiamos en el criterio del Gerente Deportivo“.

Finalmente, Valladares comentó la posibilidad de candidatear a Claudio Borghi para la banca de los albos. “Nosotros más que proponer, hemos hecho consultas sobre los nombres que han llegado y sobre los nombres que a Marcelo Espina le interesaba. En ese sentido, creemos que Claudio tiene una trayectoria que lo avala, nosotros tenemos que confiar en el criterio y en el argumento que nos dará el Gerente Deportivo. Tratamos de involucrarnos, nos interesa el futuro de Colo Colo, queremos conocer los nombres que circulan”, sentenció.