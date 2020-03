Aseguran que Mario Salas podría volver a Perú para ser el nuevo DT de Alianza Lima

Mientras Colo Colo sigue en busca del DT que reemplace a Mario Salas, después que el técnico fuera despedido hace algunas semanas por los malos resultados que acumuló entrenando a los albos, el “Comandante” ya parece tener una nueva opción para continuar su carrera.

Según informó este lunes AS Perú, es tan bueno el recuerdo que dejó Salas en aquel país, que ya habría conversaciones para que vuelva y se haga cargo de un gigante de aquella nación. No se trata de Sporting Cristal en esta oportunidad, si no de uno de sus archirrivales, Alianza Lima.

El representante del técnico chileno, Francesci Barbero, habría recibido más de una propuesta, aunque la que estaría más cerca sería la de Alianza.

“El paso por Perú fue espectacular. Allá me quieren porque tuve buenos resultados y la idea de juego se plasmó”, estas fueron las palabras que lanzó el DT en febrero de este año tras la gran campaña que cumplió en Perú antes de llegar al cacique.