Alcalde de La Cisterna y clausura del estadio para el partido entre Palestino y la U: “Que jueguen en Las Condes”

El alcalde de La Cisterna, Santiago Rebolledo, explicó este lunes los motivos que tuvo para clausurar el estadio Municipal de La Cisterna para el partido entre Palestino y Universidad de Chile por el Campeonato Nacional.

Al respecto, comenzó diciendo que “he tomado la determinación de redactar un decreto de clausura transitoria para nuestro estadio Municipal de La Cisterna para el partido entre Palestino y Universidad de Chile, para evitar actos delictivos al interior y exterior del estadio, que se puedan producir en nuestros barrios y que afecten de manera grave a nuestros vecinos y vecinas, y a nuestras familias cisterninas”.

“En consecuencia esto se debe a la grave situación que está pasando el país y que ha afectado también al fútbol profesional, y que se han dado en otros estadios y otros barrios, tanto en Santiago como en regiones”, añadió.

Sobre a un futuro inconveniente con Palestino respecto a la medida toma, el edil indicó: “Si Palestino toma determinaciones en contra de este alcalde que está defendiendo a sus vecinos y vecinas, veremos, pero para eso me eligieron. Yo los insto a que realicen el partido en el estadio de Palestino en Las Condes, que jueguen ahí, caben 3 mil personas, a ver si el alcalde Lavín (Joaquín) los dejará jugar“.

En esa línea, añadió: “Nosotros tenemos un arriendo con Palestino. Pero por supuesto que esto tiene bases legales y se trata de un decreto de emergencia dado la grave situación que vive el país, en consecuencia, son determinaciones que se han tomado también en otros estadios a lo largo de Chile”.

Finalmente, Rebolledo manifestó que “aquí el tema es que, lamentablemente, en las barras legítimas que tiene cada club se infiltra gente que hace actos delictivos. Esto ha ocurrido con Colo Colo, la Católica, acá no es un tema sólo con la U. Yo priorizo la seguridad de mis vecinos, ya que han habido situaciones tremendas en los barrios alrededor de los estadios. He hablado con los dirigentes de Palestino y son muy porfiados, como viven en sectores del barrio alto, viven en una burbuja. Yo tengo mi obligación, para eso fui electo, tengo que defender a los cisterninos y de eso no me van a mover”.