Las reacciones del mundo del fútbol con respecto al Día Internacional de la Mujer

Varios sectores se han expresado con respecto a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este 8 de marzo.

Desde los clubes más populares de Chile hasta otros elencos internacionales se han expresado sobre esta efeméride.

A todas las mujeres, a las empoderadas, a las luchadoras, a las que ya no están y a las que vienen, pero en especial a las mías que me acompañan, me guían y me inspiran ❤ #nolimits #internationalwomensday #portodas… https://t.co/w1hfnd07st

— Christiane Endler (@TIANEendler) March 8, 2020