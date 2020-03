“Ya no hay excusas para Mou”: Piden la vuelta de Pochettino en el Tottenham

El exjugador del Tottenham, Jamie O’Hara, se lanzó en contra del técnico José Mourinho por los malos resultados que ha obtenido desde que se hizo cargo del Tottenham, considerando que el elenco inglés fue uno de los finalistas de la pasada edición de la Champions League.

“Estoy harto y cansado de excusas. Le he respaldado por el hecho de que perdió a Kane y Son y está tratando de encontrar la forma de ganar, aunque no haya sucedido. Pero la negatividad y la mentalidad de ‘todos sentimos lástima por nosotros, tenemos lesiones, Moura y Bergwijn quieren salir, todos sentimos pena por el Tottenham…’ ¡No! Necesitas obtener resultados y todavía hay un equipo suficientemente bueno. Ya no hay excusas para Mourinho. Fue fichado para ganar trofeos y la eliminación de la FA Cup pone en perspectiva hacia dónde vamos. No creo que remonten al RB Leipzig, por lo que la temporada podría terminar la semana que viene. Le pagan mucho dinero y tiene que conseguir resultados”, lanzó duramente en conversación con TalkSport.

Tras ello, el comentarista Alan Brazil se sumó a las críticas hacia !Mou” pidiendo la vuelta de Mauricio Pochetinno. “Sí, ¿por qué no? Podría regresar, ya se ha hecho antes. No tiene trabajo y la afición le ama. Es algo que podría suceder“, lanzó.