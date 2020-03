Kinesiólogo de la U. de Conce sobre lesión de Cecilio Waterman: “La sacó barata”

Una escalofriante lesión sufrió el delantero de la Universidad de Concepción, Cecilio Waterman, en su tendón de Aquiles, durante el partido ante Cobresal que se disputó este viernes en el Ester Roa.

Waterman no pudo regresar a jugar después de los primeros 45 minutos debido a que su tendón quedó expuesto por dos faltas consecutivas. Finalmente abandonó el estadio en muletas, y con su pierna izquierda sin apoyar.

Juan Pablo Matamala, kinesiólogo del club, aclaró la situación que afectó al ariete en conversación con LUN. “Cecilio recibe dos fouls similares, pero la que le produce el corte fue en el minuto 10 y no con la imagen que todos hemos visto. A él lo entramos a ver en la cancha y el siguió jugando como 35 minutos. Como el jugador se estaba recuperando y reincorporando, no hicimos un examen médico tan exhaustivo, pero la media ya estaba con sangre”, comenzó diciendo.

En esa línea, el profesional añadió: “Llegamos al camarín y vimos la lesión, y ahí decidimos que era mejor que no jugara porque en el segundo tiempo podía recibir nuevos golpes. Era una herida profunda, de bordes irregulares, en una zona que uno no puede cubrir y donde además el tendón de Aquiles quedó expuesto. Esa zona está cubierta con poca cobertura muscular o tejido subcutáneo, y por eso quedó visible, y que esté expuesto es un riesgo por las infecciones. Se le suturó con puntos”.

¿Plazos? “Depende de muchas cosas. Es una zona no tan buena para cicatrizar. Estamos tomando las medidas para que no se infecte y, hagamos lo que hagamos, puede complicarse, pero estamos atentos (…) Es una herida profunda y la sacó barata. La indicación es que haga reposo por 48 horas y que no cargue, porque esa zona de la piel se tensa. Se le hizo curaciones y que use dos bastones por 48 horas para que no cargue. Recién a 5 o 6 días hablaremos de plazos”, cerró Matamala.