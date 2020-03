Franciso Arrué: “Me llamaron hace unos días para la opción de ser ayudante de Scolari en Colo Colo”

La búsqueda del nuevo técnico de Colo Colo entró en tierra derecha. Tras la salida de Mario Salas desde la banca alba, Gualberto Jara tuvo que asumir el interinato dentro del camarín albo, hasta el momento, con malos resultados: empató ante la Universidad de Concepción por el Torneo Nacional y perdió en el debut de Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann.

En ello, el nombre del brasileño Luiz Felipe Scolari se acerca a pasos agigantados al Monumental y pese a las inconvenientes que se presentaron en un comienzo, ahora la opción del campeón del mundo con Brasil es mucho mayor.

Tanto que el entrenador estaría buscando a sus ayudantes de campo. Así lo confirmó Francisco Arrué. El exvolante de los albos aseguró que representantes de Scolari lo llamaron para llegar a Macul: “me llamaron hace unos días para la opción de ser ayudante de Scolari en Colo Colo. Pero voy a seguir mi carrera como primero, como encargado de un cuerpo técnico aunque tenga que esperar mi crecimiento”, comentó en conversación con Nexo de ESPN.

“Es una oportunidad buena para cualquier entrenador, pero no me seduce ser ayudante. El representante que está viendo el tema acá en Chile. Pero tomé una decisión y no me siento cómodo”, complementó Arrué.