Fernando Astengo: “Si yo fuera Luiz Felipe Scolari pensaría mucho en venir a Colo Colo”

La dirigencia de Blanco y Negro viajó a Brasil para reunirse con Luiz Felipe Scolari. Uno de los chilenos que fue dirigido por el brasileño es Fernando Astengo, que lo tuvo como técnico en Gremio en 1987.

El “León” en conversación con ADN Deportes destacó la posible llegada del ex DT de Palmeiras. “Sería un tremendo golpe traer a un técnico del prestigio de Luiz Felipe Scolari, no habrían duda en relación a lo que él puede hacer como técnico. Llegaría a una liga distinta de la que está acostumbrado. Se encontrará con un equipo con una serie de problemas futbolísticos que son profundos. Tendría que llegar a echar mano rápidamente, porque el campeonato ya lleva sus fechas, porque Colo Colo no gana y no juega bien. Scolari no es mago“.

Además, Astengo describió las características del brasileño.”Scolari es un tipo alegre que tiene un carácter fuerte, es una buena persona, a mí me trató muy bien, me ayudó muchísimo, fue siempre muy cariñoso y muy atento. Él tiene dos lados muy claros, trabaja muy bien y obviamente cuando las cosas no están como él las pretende, no acepta egos, ha dirigido a los mejores jugadores, campeones del mundo, por lo que no va a aceptar a nadie que le vaya a levantar la voz o que le cause problemas en el camarín. Lo borra enseguida“.

Finalmente, el ex futbolista confesó que si fuera Scolari lo pensaría en venir al elenco albo.”Yo fuera él lo pensaría mucho en venir en este minuto a Colo Colo, no está en el mejor ambiente ni hay un fórmula 1. Todos aluden que el camarín es pesado, en este momento no tienen un buen equipo, lo que tiene que hacer Scolari es tratar de hacer jugar a un grupo de jugadores que son buenos pero no son fórmula 1. Es un equipo normal, el que era fórmula 1 era cuando jugaba Valdivia, Lucas Barrios, el Chupete Suazo. Ahora es un equipo normal, como equipo no funcionaba, en individualidades el único que se salvaba era Bolados. Va a tener que reinventar este equipo y hacerlos pensar que son buenos“, sentenció.