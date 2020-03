Walter Montillo: “No tenía ningún problema en venir a la “U” en la B porque mi sueño era retirarme acá”

Universidad de Chile pasó del infierno al cielo en solo un par de meses. Los azules, que el 2019 lucharon y vieron de cerca la Primera B, hoy disfrutan de un presente mucho más auspicioso, lejos del tema del descenso y incluso peleando palmo a palmo el liderato con la UC.

Muchos apuntan a Walter Montillo como uno de los responsables de la situación. El volante regreso a la U, uno de sus grandes sueños y volvió a ratificar que su deseo es retirarse vestido de azul, independiente de dónde estuviera: “no tenía ningún problema en venir a la “U” en la B porque mi sueño era retirarme acá, independientemente donde esté ubicado. En Tigre me tocó jugar en la B y la verdad es que, como se dice en Argentina, a mí no se me caen los anillos”, comentó en conversación con El Gráfico.

“Yo quería venir a jugar a la “U”, independientemente de dónde esté. Por suerte el equipo ahora está peleando para poder salir de la zona de abajo. Creo que vamos por un buen camino, pero me tocó venir en la A y ese supuesto de estar en la B, no pasó”, agregó el mediocampista.

Sobre su salida de Tigre, Montillo sostuvo que: “como siempre digo, al que no le gustó le pido disculpas, traté de ayudar en el tiempo que estuve allá, traté de hacerlo lo mejor posible, pero bueno, el retirarme en la “U” era un sueño de hace mucho más que un año, sentía que era el momento así que a quien no le gustó, igual le agradezco todo el tiempo que estuve allá”, aseveró.

Montillo además adelantó el duelo ante Colo Colo en Macul: “falta mucho y no podemos pensar en sólo un partido. Nosotros estamos en los puestos de arriba y queremos seguir ahí. Si nos enfocamos sólo en un partido no nos va a llevar a nada. Obviamente todos queremos ganar ahí y la gente está esperando con ansias ese día, igual que nosotros, ojalá que este año se pueda conseguir pero hay que ir partido a partido y falta mucho”, dijo.

Al finalizar, precisamente sobre los albos, prefirió no comentar la crisis de Colo Colo: “no es un problema nuestro. La verdad es que hablar del rival o de cualquier equipo no sería inteligente de mi parte. Es un tema que lo tienen que hablar ellos”, cerró.