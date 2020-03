Hernán Caputto y el regreso de Herrera a Ñuñoa: “La hinchada lo va a recibir muy bien, es un ídolo del club”

Este jueves arranca la séptima jornada del fútbol chileno con el duelo entre Universidad de Chile y Everton en el Estadio Nacional. El partido entre azules y “ruleteros” le dará el vamos a una nueva fecha del Torneo Nacional, la que estará marcada por el regreso de Johnny Herrera a Ñuñoa.

En ello, el entrenador de los azules, Hernán Caputto adelantó lo que será el regreso del portero al Nacional: “me imagino que la hinchada lo va a recibir muy bien, es un ídolo del club. En mi caso yo me quiero alejar un poquito de hablar de Johnny. Pero con todo el respeto, como con todos los jugadores que me ha tocado dirigir y en otros casos enfrentar”, partió diciendo.

“Ha dado muchos títulos y años a esta institución y lo que se haga siempre va a ser con respeto. No tienen ningún impedimento desde el lado nuestro”, agregó Caputto respecto al duelo de este jueves en Ñuñoa.

Una de las situaciones que llamó la atención fue que Ángelo Henríquez no entró en la convocatoria para el partido ante Everton: “es como todos los jugadores que le ha tocado estar dentro y afuera de la citación. En este caso le toca a Ángelo, pero para nada esta fuera de lo que uno quiere como entrenador. Es una decisión técnica con algunas cosas, pero eso siempre se conversa en privado. Hay un plantel amplio y están todos competitivos y con ganas de estar en la citación”, comentó.

“A veces está la posibilidad de ver otros jugadores en el puesto. También adecuamos un poco a los jugadores que van a estar de recambio. Como todos los jugadores, hay momentos buenos, mas o menos y no tan buenos”, complementó.

Sobre la opción de pelear el título ante la UC, Caputto fue cauto: “nosotros tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Nuestro objetivo es seguir creciendo como equipo. Y si eso nos lleva a cosas que siempre pretenden los equipos grandes, aun mejor”.