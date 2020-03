El sentido mensaje de Cristiano Ronaldo sobre el duro momento que atraviesa su madre

Un complejo momento vive la familia de Cristiano Ronaldo luego de que la madre del delantero, Dolores Aveiro, fue internada de urgencia en Portugal por un accidente cerebrovascular.

Tras conocer la noticia, el delantero de la Juventus viajó de inmediato al centro asistencial, acompañado por su pareja, Georgina Rodríguez, y su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr. Después de aquello, fue el propio jugador quien envió un mensaje tranquilizador respecto a la salud de su progenitora.

“Gracias a todos por los mensajes de apoyo para mi madre. Actualmente se encuentra estable y recuperándose en el hospital. Nos gustaría agradecerle al equipo médico encargado de cuidarla”, agregando que “amablemente pedimos que nos den a todos privacidad en este momento”.

Debido a lo anterior, Cristiano se marginó del partido entre la Juventus y el Milan por Copa Italia, aunque este finalmente fue suspendido por coronavirus.

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020