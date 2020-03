Directivo del Athletic de Bilbao descartó fichaje de Gonzalo Higuaín

Gonzalo Higuáin es uno de los mejores delanteros en el fútbol europeo y está próximo a terminar su contrato con la Juventus.

El delantero argentino se vio vinculado al Athletic de Bilbao para la próxima temporada, debido a un bisabuelo que tiene la nacionalidad vasca.

Sin embargo, Rafael Alkorta, director deportivo del club descartó el fichaje del atacante. “Higuaín no entra. Ojalá hubiera nacido aquí o se hubiera formado aquí. Entonces le traeríamos. Ya sabes que si no hay estas dos reglas. No vale el abuelo”.