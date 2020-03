Ronald Koeman reveló que rechazó dirigir el Barcelona tras la salida de Ernesto Valverde

El entrenador de la selección holandesa, Ronald Koeman, sorprendió al revelar este martes que rechazó dirigir al Barcelona cuando fue notificada la salida del entrenador Ernesto Valverde.

El exfutbolista era el máximo candidato del elenco catalán para suceder a Valverde en la banca, pero finalmente optó por dar una respuesta negativa, y el elenco culé fichó a Quique Setién.

Según reveló Marca, Koeman sostuvo al respecto que “sí que me llamaron semanas atrás. Dije que no al Barcelona porque estaba con la selección. No era el momento”.

Pese a lo anterior, el DT holandés habría dejado la puerta abierta para una futura negociación en el mercado de verano, debido a que posee una cláusula liberatoria para entrenar a los culés tras la Eurocopa.