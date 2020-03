Fernando Meza propone a Nicolás Córdova para que sea el nuevo técnico de Colo Colo

El defensor argentino Fernando Meza entregó su postura sobre quién debería ser el nuevo técnico de Colo Colo, considerando que defendió a los albos durante algunas temporadas.

En conversación con AS Chile, el actual jugador del Atlanta United de la MLS comenzó diciendo que “ojalá que el que llegue pueda levantar el funcionamiento, porque la calidad de los jugadores está“.

Respecto a que técnico se imagina para el Cacique, indicó: “Guardiola estaría bueno (ríe). Dentro de los nombres, Pekerman estaba bien porque es un técnico que tiene mucho recorrido, experiencia y es totalmente respetable”

¿Scolari? “Es un técnico mundialista y ha vivido muchas más cosas. En eso saca una pequeña ventaja a los otros. Ojalá se dé“, manifestó.

En esa línea, el defensor prosiguió diciendo que “había escuchado la posibilidad de Nicolás Cordova (…) Yo a él lo tuve en Palestino y es un gran técnico. Fueron solo seis meses, pero aprendí mucho. Tiene una forma de enseñar que le llega al jugador. Además, conoce el medio y jugó en Colo Colo, entonces sería una buena opción para el club”.

Finalmente, Meza se refirió a la salida de Mario Salas e los albos. “Es una pena. Cuando él llegó, yo tenía muchas expectativas. Pensaba que era el técnico que necesitaba el equipo. No sé bien qué habrá pasado internamente, pero está a la vista que los resultados no se dieron y el funcionamiento no fue el mejor. Que 25 o 30 jugadores capten tu idea y la plasmen en la cancha es difícil. No siempre va a funcionar. Mario consiguió una Copa Chile, sin embargo la gente de Colo Colo es muy exigente. Y está bien que lo sea, porque es un club muy grande”, cerró.