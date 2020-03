Enrique Osses e implementación del VAR: “Fue un error no expulsar a Matías Cano”

Fue la jugada más cuestionada del fin de semana. Jugaban Coquimbo Unido y Deportes La Serena en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el local ganaba por la cuenta mínima y una polémica jugada terminó en gol, pero sin sanción pese a lo evidente de la falta.

Enzo Ruiz, delantero de La Serena, enfrentó solo a Matías Cano, portero de Coquimbo Unido y con un globito batió la resistencia del arquero. El problema fue que Cano se lanzó contra Ruiz con un movimiento digno de artes marciales y lo agredió en la zona de los abdominales. Lo insólito es que se cobró el gol, pero el “pirata” no recibió tarjeta roja bajo el criterio de Cristián Garay, juez del partido.

Y como si ello fuera poco, el VAR tampoco ayudó: “fue un error no expulsar a Cano. No quiero desligar de la responsabilidad al árbitro de campo, quien no logró apreciar claramente la jugada: cuando Ruiz punteó el balón, él dividió la atención entre el contacto con el portero y el área, donde se podía producir una nueva situación en la disputa de gol”, comentó Enrique Osses en conversación con El Mercurio.

“Garay decidió amonestar a Cano y los árbitros del VAR lamentablemente cometieron un error de interpretación, no vieron la jugada en su contexto y decidieron erróneamente no llamar al árbitro central para que analice la situación”, complementó el exárbitro.

Revive la jugada