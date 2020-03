Pep Guardiola llenó de elogios a Claudio Bravo: “Ojalá aprendieran de él”

Corría el minuto 87 del partido en el Estadio Wembley y Claudio Bravo, una vez más, se graduaba de referente en el Manchester City. El portero tapaba un cabezazo a quema ropa en plena área chica para salvar el 2-1 con el que le ganaban la final de la Capital One Cup al Aston Villa.

Dicha tapada, más su actuación durante el partido, hicieron que el español Pep Guardiola llenara de elogios al portero chileno: “ha estado involucrado en varios de los títulos que hemos ganado en los últimos años. Es uno de los mejores profesionales que he visto“, sostuvo.

“Siempre ha sido un tipo increíblemente correcto. Ojalá aprendieran de él después de todo lo que ha ganado. Aceptó su posición como parte del grupo, es una gran persona. Lo que sea en el futuro, entrenador o director deportivo, seguro tendrá éxito”, agregó.

Pero las buenas palabras no pararon: “es alguien inteligente. Los porteros en las finales tienen el momento de parar. Él lo tuvo y no desentonó. Siempre ha estado ahí y yo nunca he dudado de su capacidad”, complementó.

Mira la tapada