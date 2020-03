Martín Lasarte explicó sus motivos para rechazar la oferta de Colo Colo

ByN sigue con su frenética búsqueda del reemplazante de Mario Salas. La concesionaria que rige los destinos de Colo Colo están negociando con los nombres del brasileño Luiz Felipe Scolari y del argentino Gustavo Alfaro, pero en un comienzo, fue otro el que estuvo cerca.

El uruguayo Martín Lasarte estuvo entre las opciones para llegar a la banca del primer equipo de Colo Colo, pero con el paso de los días, finalmente se terminó descartando su nombre: “en los medios de comunicación empezó a salir mi nombre como parte de una lista de posibles técnicos una vez que cesaron a Mario Salas. Me contactaron de Colo Colo para hablar y simplemente decliné la posibilidad“, dijo en conversación con AS Chile.

“Por cuestiones personales, y a la vez por proyectos que estoy trabajando para más adelante. No llegué a hablar más detalles con Colo Colo. Esa la historia, no hay mucho más para decir. Un proyecto no está ligado con el fútbol, y el otro es una posibilidad. Pero además aclaré que hay algunas cuestiones personales actuales que me impiden la posibilidad de llegar a Colo Colo”, agregó Lasarte sobre los motivos para rechazar la oferta.

En lo mismo, complementó con una posibilidad a futuro: “la respuesta que le di a Colo Colo es una cosa puntual de hoy. Por supuesto que si se diera en otro momento, lo valoraría”, aseveró.